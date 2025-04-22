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Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
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Balıkesir ve Aydın'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Yaşlı vatandaşları hedef alan dolandırıcıların toplamda 7 milyon lira değerinde vurgun yaptığı belirtiliyor.

Balıkesir ve Aydın'da kendilerini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtarak, 2 kişinin yaklaşık 7 milyon lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, telefonla aradığı F.D'den (82), yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve bir miktar para aldığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kişilerin Aydın'da da yaşlı bir kişinin 1 milyon lirasını dolandırdığını belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için özel ekip kurdu.

Ekipler, yaklaşık 250 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonrasında olayla bağlantılı 5 şüpheliyi tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince İstanbul, Antalya, Aydın, Kilis'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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