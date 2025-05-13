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Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı
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Bursa merkezli olarak 4 ilde 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 18 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, dolandırıcılık amaçlı kullandıkları dijital materyal ve paralar ele geçirildi.

Bursa merkezli 4 ilde kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 18 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "hakkınızda açılacak dava var, 0539... numara ile irtibata geçin" şeklinde gönderilen mesaj üzerine numarayı aramaları sağlanan vatandaşlara, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp şüpheli hesaplara para gönderterek dolandıranlarla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde çalışma başlattı.

İstanbul, Hatay, Gaziantep, Yalova olmak üzere 4 ayrı ilde yapılan eş zamanlı operasyonda "7'si atıcı (telefonla arayarak manipüle eden kişi)" pozisyonunda olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda suçta kullandıkları dijital materyal, banka kartı ve paralar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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