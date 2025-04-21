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Dolandırıcılık Operasyonunda 15 Zanlı Yakalandı, 1'i Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 15 Zanlı Yakalandı, 1'i Tutuklandı
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Nevşehir merkezli düzenlenen operasyonda, kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 19 şüpheli yakalandı. 15 zanlıdan 1'i tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin 12 ilde 56 vatandaşı yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyor.

Nevşehir merkezli İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonda yakalanan 15 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.K'yi telefonla irtibat kurup kendisini savcı ve avukat olarak tanıtan ve bazı internet sitelerine üyelikten kaynaklı icra dosyalarından kurtulması için belirtilen hesaplara 540 bin lira para göndermesini isteyerek, dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen İstanbul ve Eskişehir'deki 19 şüpheliye yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon yapıldı.

Operasyonda, Y.G, H.K, B.Ç, T.A, K.K, M.Ö, E.A, M.Ç.U, D.B, Y.A, U.E, H.H, U.T, E.A. ve M.A.B. yakalandı.

Nevşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 ilde 56 vatandaşı yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin, hakkında "PKK terör örgütüne üyelik" suçundan yakalama kararı bulunan ve Fransa'da olduğu tespit edilen M.D. tarafından koordine edildiği belirlendi.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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