Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Zanlı Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 13 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, sahte yatırım ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 13 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yatırım, yüksek kar, halka arz" şeklinde internet üzerinden yüksek gelir elde edileceği yönünde ilanlar vererek, paravan şirketler üzerinden vatandaşları dolandıran ve elde ettikleri parayı kripto para birimine aktaran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, delillerin toplanmasının ardından Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Sakarya, Diyarbakır, Hatay, Kayseri, Batman, İzmir ve Bingöl'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 4'ü de mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 13 kişi tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon Galatasaray'ın yönetiminde kriz çıktı

Şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da beklenmedik kriz
Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe Akman için Premier Lig iddiası

Şampiyonluk kutlamalarında yuhalanan Efe için olay iddia
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı

İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi! Tekini 6 bin 500 liraya satıyor

Koyun otlatırken öğrendiği zanaat hayatını değiştirdi
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.