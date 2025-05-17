Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
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Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, kendilerini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp cep telefonuyla ulaştığı kişileri dolandırdığı yönünde bilgiye ulaştı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ve Kocaeli'de ikamet ettiği belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametinde ele geçirilen 138 bin lira ise jandarma ekiplerince mağdurlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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