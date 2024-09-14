Üye Girişi
Haberler

Dolandırıcılık Operasyonu: Jandarma Şüphelileri Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılardan biri, 75 yaşındaki N.G.'nin altınlarını alarak kaçmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, İstanbul'da düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı ve N.G.'nin altınlarını geri verdi.

TEKİRDAĞ'da, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, N.G. (75) adlı yalnız yaşayan kadının altınlarını alan 2 şüpheliyi, jandarma ekipleri yakaladı.

Saray ilçesinde yalnız yaşayan N.G.'yi telefonla arayan 1 kişi, kendisini jandarma olarak tanıtarak, "Senin altınların varmış, onlar bize lazım. Gelip alacağız" dedi. Bir süre sonra kadının evine giden şüpheli, 12 cumhuriyet, 1 yarım, 3 çeyrek ve 1 gram altını alıp evden ayrıldı. N.G., telefonla aradığı oğluna, jandarmadan gelip altınlarının alındığını söyleyince, oğlu, annesinin dolandırıldığını anlayıp durumu jandarmaya bildirdi.

Saray Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin B.A. ile S.E. olduğu ve İstanbul'da bulundukları tespit edildi. Jandarma, İstanbul'da düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı. B.A. ile S.E.'nin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada; ruhsatsız 1 tabanca, N.G.'nin altınlarının satışından elde edilen 4 bin 400 dolar ve 10 bin 200 TL ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin üzerinde ele geçirilen paraları N.G.'nin evine götürüp kendisine teslim etti. N.G. yaşadığı sevinci ifade ederek jandarma ekiplerine teşekkür etti. Tekirdağ'a getirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Dolandırıcılık Güvenlik İstanbul Tekirdağ Jandarma 3-sayfa Güncel Suç

Narin Güran cinayetinde oklar ağabey Enes'e dönmeye başladı

Narin Güran cinayetinde oklar ağabeye dönmeye başladı

 Özel, Kadir Mısırlıoğlu üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı: Bunun için özür dilesin

Özel, bu fotoğraf üzerinden Erdoğan'a çağrı yaptı

 Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti

Emekli ve memuru ocakta bekleyen zam oranı belli gibi
Aralarında ünlü firmalar da var! IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellefe ceza kesildi

IBAN'la tahsilat yapıp vergi kaçıran 250 mükellef radara takıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title