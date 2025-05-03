Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Şüpheliden 16'sı Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonu: 20 Şüpheliden 16'sı Tutuklandı
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Kahramanmaraş merkezli yapılan dolandırıcılık operasyonunda 20 zanlıdan 16'sı tutuklandı. Şüphelilerin, sahte kripto borsa sitesi üzerinden mağdurların hesap bilgilerini ele geçirdiği iddia ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri iddiasıyla 29 Nisan'da gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale'de 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda, kripto borsalarının sahte sitesini yapan şüphelilerin hediye bakiye ve yüksek kazanç vaadiyle mağdurların hesap bilgilerini ve hesaplarında bulunan kripto varlıkları ele geçirdikleri tespit edilmiş, 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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