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Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Şüpheli Yakalandı
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Bursa merkezli düzenlenen operasyonda, kendilerini avukat olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı. Ekipler, vatandaşların cep telefonlarına gönderilen dolandırıcılık mesajları sonrası harekete geçti.

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları kişileri kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp dolandırdıkları öne sürülen 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların cep telefonlarına gelen, "Hakkınızda açılacak dava var, 0539… numara ile irtibata geçin" yazılı mesajlar üzerine harekete geçti. Mesajı alan kişilerin belirtilen numaraları aramasıyla, telefondaki kişilerin kendilerini 'uzlaştırmacı avukat' olarak tanıtıp güven sağladıkları ve çeşitli gerekçelerle şüpheli hesaplara para göndermeye ikna ettiklerini belirleyen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bursa, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 7'si 'Atıcı' olarak adlandırılan, vatandaşları telefonla arayarak yönlendiren şüphelinin de bulunduğu toplam 18 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Bursa'ya getirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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