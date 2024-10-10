Üye Girişi
Haberler

Dolandırıcılık Operasyonu: 1500 Kişiyi Mağdur Eden Çeteye Çöküldü

Dolandırıcılık Operasyonu: 1500 Kişiyi Mağdur Eden Çeteye Çöküldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir merkezli düzenlenen eşzamanlı operasyonla, 19 ilde 1500'den fazla kişiyi dolandırdığı öne sürülen suç şebekesinin 76 üyesi yakalanarak emniyete götürüldü. Operasyon sonrası çok sayıda dolandırıcılığa ait delillere ulaşıldı.

Nevşehir merkezli 19 ilde eşzamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi mağdur ettiği öne sürülen suç şebekesinin 76 şüphelisi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek, müştekilere "Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesinin sağlandığı, görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağladığı, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için "VIP gruba" geçiş parası talep edildiği belirlendi.

Polisin 16 ay süren takibatında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara daha sonra da kripto para hesaplarına aktardığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanıp nakte dönüştürüldüğü tespit edildi.

Ülke genelinde 1500'den fazla kişinin mağduriyetine neden olan dolandırıcılık olayındaki para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirleyen polis, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 19 ilde eşzamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van'da 95 adrese düzenlenen eşzamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

Yapılan aramalarda ise çok sayıda banka kartı, dijital materyal, ruhsatsız 3 tabanca ve fişek ele geçirildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel

Dolandırıcılık Dolandırıcı Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Polis

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı

Vatandaşa domuz eti yediren firmanın sahibi "İyi köfte" tarifi vermiş
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.