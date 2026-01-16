Haberler

Araç satın almak isterken 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir kişi, satılık araç ilanını kopyalayarak dolandırıcılık yaptı. Polis, düzenlediği operasyon ile 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve aracın satış bedelinin dolandırıldığını tespit etti.

ADANA'da M.A. (28), hafif ticari aracını satmak isteyen F.K. ile iletişime geçip, satılık ilanını kopyaladıktan sonra kendisine ulaşan M.E.R.'yi sazan sarmalı yöntemiyle 1 milyon lira dolandırdı. Şikayet üzerine polis, Adana merkezli 4 ildeki operasyonla M.A. ile beraberindeki 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ankara'da yaşayan F.K., hafif ticari aracını satmak için bir internet sitesine 1 milyon 50 bin liralık ilan verdi. F.K. ile iletişime geçen M.A., aracı satın almak istediğini söyleyip, pazarlık yaparak 1 milyon liraya anlaştı. M.A., F.K.'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, aracı 1 milyon liraya tekrar satılığa çıkardı. Bu kez aracı satın almak isteyen M.E.R., şüpheliyle iletişime geçti. Şüphelinin yönlendirmesiyle M.E.R.'nin vekalet verdiği arkadaşıyla aracın sahibi, Ankara'daki bir noterde buluştu. M.E.R., telefonda konuştuğu şüphelinin verdiği banka hesabına, aracın satış bedelini gönderdi. Noter katibinin devir işlemini yapacağı sırada aracın sahibi, M.E.R.'den parayı banka hesabına göndermesini söyledi. M.E.R. ise telefonda verilen hesaba gönderdiğini söyleyince dolandırıcılık ortaya çıktı.

YAKALANDILAR

M.E.R.'nin şikayeti sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, dolandırıcılığı M.A. ile beraberindeki Ö.T. (26), H.D. (23), S.D. (31), B.Ç. (27), E.Ç. (27) ve A.K.'nin (28) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, 7 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, M.E.R.'nin gönderdiği paranın bir kısmının banka hesabından çekildiği, kalanının da kripto hesaba aktarıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Öte yandan şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında dolandırıcılık yapmadıklarını belirterek suçlamaları reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı

Sokakta kalan arkadaşını acıyıp evine aldı, başına gelmeyen kalmadı
Benzine gece yarısı 1 lira 61 kuruşluk zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam keyif kaçıracak