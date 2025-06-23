Dolandırıcılık Operasyonları: 307 Şüpheli Yakalandı, 181'i Tutuklandı

Dolandırıcılık Operasyonları: 307 Şüpheli Yakalandı, 181'i Tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda yapılan dolandırıcılık operasyonlarında 307 şüphelinin yakalandığını ve 181'inin tutuklandığını duyurdu. Şüphelilerin, çeşitli sahtecilik yöntemleriyle 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda 47 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 307 şüphelinin yakalandığını, 181'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce son bir ayda 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 47 ilde 2 bin 27 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 307 şüpheli yakalandı. MASAK verileri sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 799 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden 181'i tutuklandı, 105'i hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor. Şüphelilerin; kendilerini kamu görevlisi, avukat, banka görevlisi ve uzlaştırmacı olarak tanıtarak yatırım, telefon çekilişi, maden arama ruhsatı ve iş vaadiyle sokak hayvanlarına yardım ve bağış adı altında sahte internet siteleri üzerinden elektronik eşya, araç kiralama ve kurbanlık hayvan satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları gerekçesi ile haklarında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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