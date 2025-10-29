Haberler

Dolandırıcılık Girişimi Polisin Müdahalesiyle Engellendi

Güncelleme:
Siirt'te kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inanarak altınlarını bozdurmaya çalışan H.V., yakınlarının ihbarı üzerine polis tarafından kurtarıldı. Dolandırıcıların hedefindeki H.V., altınlarını bozduracağı sırada yakalandı.

SİİRT'te kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara inanan H.V.'nin altınlarını bozdurmak için evden çıkmasının ardından, yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, dolandırıcılığı son anda önledi.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. H.V.'yi telefonla arayan ve kendilerini 'savcı' olarak tanıtan dolandırıcılar, kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirildiğini öne sürerek H.V.'den, verdikleri hesaba 1 milyon lira yatırmasını istedi. H.V., evinde biriktirdiği altınları bozdurmak için dışarı çıktı. Yakınlarının durumu fark edip polise haber vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.V.'nin altınlarını bozdurabileceğini değerlendirip kuyumculara eşkal bilgilerini iletti. Kısa sürede Aydınlar Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının önünde H.V.'ye ulaşan polis, altınlarını bozdurmasını engelleyip dolandırıcılığı engelledi. Polisin müdahalesi, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
