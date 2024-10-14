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Dolandırıcılık Çetesi İşkence İddialarıyla Çalkalanıyor

Dolandırıcılık Çetesi İşkence İddialarıyla Çalkalanıyor
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Denizli merkezli bir suç örgütü, sahte ilanlarla dolandırdığı kişilere işkence yapıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Tutuklanan iki şüpheli, eksik verdikleri paralar nedeniyle çete yöneticileri tarafından darp edildiklerini belirtip şikayetçi oldu.

'İŞKENCEYE UĞRADIK' DEYİP, ÇETE YÖNETİCİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Denizli merkezli 7 ilde, internette verdikleri sahte ilanlarla 61 ilde 155 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan 31 şüpheliden 2'sinin ifadesi, suç örgütü içindeki işkenceyi ortaya çıkardı. Tutuklanan şüphelilerden Mikail D. ile Mustafa D.'nin, dolandırdıkları kişilerden hesaplarına yatan paraları çete yöneticilerine eksik verdikleri gerekçesiyle el ve ayakları bağlanıp, sopa ve demir çubuklarla darp edildiklerini ileri sürüp, suç örgütü yöneticilerinden şikayetçi oldukları bildirildi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık İnsan Hakları Politika Güvenlik 3-sayfa Denizli Güncel Hukuk Suç

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