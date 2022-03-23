Dolandırıcılığı 'meslek' edinen sanığa 3 yıl 4 ay hapis

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te, Murat Tunçtan (44) internete verdiği sahte ilanla dron satın almak isteyen S.T.'yi 2 bin 400 TL dolandırdı. Savcının iddianamede, hakkında 200'den fazla soruşturma yürütüldüğünü ve dolandırıcılığı meslek edindiğini belirttiği Murat Tunçtan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İzmit'te 2017 yılında meydana gelen olayda, dron satın almak isteyen S.T., internette bulduğu ilan üzerinden pazarlık yaparak 2 bin 400 TL fiyatta anlaştı. Kendisine verilen hesap numarasına parayı gönderen S.T., dron kendisine ulaşmayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri, internette sahte ilan vererek insanları dolandırdığını tespit ettiği Murat Tunçtan'ı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli Tunçtan tutuklandı.

Mahkeme heyeti tarafından, sanık Murat Tunçtan'ın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece 9. Asliye Ceza Mahkemesi ve Büyükçekmece 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş ceza kararları olması sebebiyle, hükmün açıklanması geri bırakılmadı.