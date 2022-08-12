Dolandırıcıların yeni hedefi sahte tespihler oldu

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan tespihler, dolandırıcıların yeni tuzaklarından biri haline geldi. Tespih üreticileri, sahte tespihlere karşı uyarıda bulunarak, gerçeğini sahtesinden ayırma konusunda açıklamalarda bulundu.

Toprak Tespihcilik kurucusu Mehmet Ali Gün, "Özellikle değerli taşların sahte ve imitasyonları yapılarak, bu malzemelerden tespih üretiliyor. Bu tespihleri satın almak için binlerce lira ödeyen çok sayıda insanın canı yandı. Bununla ilgili çıkmış bir sürü haber var. Tespih satın alırken güvenilir markalar tercih edilmeli" dedi.

En çok üretilen sahte türünün kehribar tespihler olduğunu ifade eden Gün, "Orijinal kehribar hoş ve aromatik bir kokuya sahiptir, bu yüzden ısıtıldığı zaman bu kokuyu duyarsınız. Oysa sahte kehribarda böyle bir koku almak mümkün değildir. Ayrıca gerçek kehribarın tuzlu suda batmayan bir yapısı bulunur" ifadelerini kullandı.

ÜRETİMHANELER SAYESİNDE TESBİH TALEBİ KARŞILANIYOR

Türkiye'de ve dünyada yaygın olarak kullanılan tespihlerin yakın tarihe kadar büyük ölçüde Arap ülkelerinden ithal edildiğini söyleyen Gün, "Bu ithalat döneminde Türkiye'de de üretim bulunuyordu fakat firmalar mevcut talebe yetişemiyordu. İşte biz de bu açığı gördük ve kurmuş olduğumuz üretimhane ile tespih üretimine başlayarak bu talebi karşılamak için çalıştık. Nitekim bugün Türkiye'de bizim atölyemizi örnek alarak kurulmuş olan binin üzerinde atölye bulunuyor" diye konuştu.

AR-GE ÇALIŞMALARI SAYESİNDE TESBİH ÜRETİM MAKİNELERİ İYİLEŞTİRİLİYOR

Çok eski zamanlarda kemane ile çalıştırılan ilkel torna aletlerinin kullanıldığını, günümüzde ise bu aletlerin çok daha modern ve teknolojik bir hal aldığını dile getiren Gün, 10 yıldır sektörde büyük tecrübe kazandıklarını ifade etti. Torna makinelerinin gelişimi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Gün, "Sulu tespih torna makinelerinin üzerinde çeşitli düzenlemeler yaptık. Bu alanda yaptığımız Ar-Ge çalışmaları kapsamında birtakım iyileştirmeler bulduk ve bu iyileştirmeleri makineler üzerinde uygulamaları için makine üreticilerine teklif olarak sunduk. Halihazırda kullanılmakta olan sulu tespih tornalarının yaklaşık yüzde 30'luk revizyon fikrini biz vermiş bulunuyoruz" dedi.

"KAPSÜL KESİM VE GÖZYAŞI DAMLA KESİMİ İLK OLARAK BİZ KULLANDIK"

Tespihlerin genellikle yuvarlak bir forma sahip olduğunu aktaran Gün, Türkiye'de gözyaşı damla kesim ve kapsül kesim tekniklerini ilk kez kendilerinin kullandığını, bu tekniklerin şu an hem dünyada hem Türkiye'de pek çok üretici tarafından kullanıldığını ifade etti. Sahte ve imitasyon tespih satışlarında patlama yaşandığını söyleyen Gün, "Sektörün en önemli problemlerinden biri sahte ve imitasyon tespih üretimi. Bazı tespihlerde kullanılan ve kullanıldığı söylenen malzemeler birbirini tutmuyor. Ayrıca bizim ürettiğimiz tespih modellerinin kopyalarını yaparak gelir elde etmeye çalışanlar da var. Yine taklitlerin tespih severleri gerçeklerine yönlendireceğini düşünerek herhangi bir uyarı ya da müdahalede bulunmadık. Tespih kullanan insanların da üretilen tespihlerin asıllarına yönelmeleri konusunda bilinçlenmeleri gerekiyor" dedi.

Kendilerinin ürettiği ve patenti Toprak Tespihcilik'e ait olan pek çok tespih modelinin bulunduğunu aktaran Gün, aynı zamanda sıkma kehribar formülünü ilk kullanan firmalardan biri olduklarını dile getirdi. Ayrıca Türkiye'de internet üzerinden tespih mezatı düzenleyen nadir firmalardan olduklarını ifade eden Gün, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"10 yıl önce 30 metrekarelik bir alanda başlayan tespih üretimimiz, bugün 500 metrekarelik bir alanda devam ediyor. Buna ek olarak 500 metrekarelik bir satış ofisimiz de mevcut. Şu an Türkiye'de bulunan en kaliteli tespih hammadde döküm ve tespih yapım atölyesiyiz."