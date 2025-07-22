Dolandırıcılara Operasyon: 16 Tutuklama

Dolandırıcılara Operasyon: 16 Tutuklama
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Tekirdağ merkezli 9 ilde, internet üzerinden 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanı vererek dolandırıcılık yapan 20 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Emniyet, şüphelileri 2 ay boyunca takip etti.

TEKİRDAĞ merkezli 9 ilde, internet üzerinden 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanı verip vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca, internetten 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanı veren şüphelileri takibe aldı. 20 şüphelinin, vatandaşları dolandırıp haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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