Dolandırıcılara Operasyon: 16 Şüpheli Tutuklandı
Tekirdağ merkezli 9 ilde, 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanıyla dolandırıcılık yapan 20 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi. 16 şüpheli tutuklandı.
TEKİRDAĞ merkezli 9 ilde, internet üzerinden 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanı verip vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay boyunca, internetten 'evde sabun paketlenmesi işi' ilanı veren şüphelileri takibe aldı. 20 şüphelinin, vatandaşları dolandırıp haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel