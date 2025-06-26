Dolandırıcılara Karşı Uyarı: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı adına dolandırıcılık girişimlerinde bulunan kişilere karşı vatandaşları uyardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi iletişim yöntemleri vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanlığı veya bağlı kuruluşları adına vatandaşlara ulaşarak kendilerini yetkili gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı.

DMM'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya bağlı kuruluşları adına vatandaşlara ulaşarak kendilerini yetkili gibi tanıtan kişilerin dolandırıcılık girişimlerinde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bağlı Vergi Denetim Kurulu (VDK), vergi mükellefleriyle yazışmalarını Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapmakta; VDK yetkilileri, vatandaşlarımızla yalnızca sabit hatlar üzerinden erişim sağlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

EBYS sisteminin, belgelerin taklit edilmesini önlemek amacıyla doğrulama kodu ürettiği ve bu kodun belgelerin alt kısmına işlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"VDK'nin internet sitesinde yer alan belge doğrulama modülü üzerinden belgeler doğrulanabilmektedir. Vergi müfettişleri, e-posta gönderirken VDK uzantılı e-posta adreslerini kullanmakta; iletilen belgenin sol alt kısmında yer alan bilgilerden denetim faaliyetini yürüten müfettişin çalışma adresi ve iletişim bilgilerine ulaşılabilmektedir. Konuya ilişkin Vergi Denetim Kurulunun hazırladığı videoya 'https://www.youtube.com/watch'v=1B4jcRbEHuM' linki üzerinden ulaşılabilir."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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