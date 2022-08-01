Dolandırıcılara kaptırdığı paranın bir kısmını polis sayesinde geri aldı Kayseri'de telefonla arayan dolandırıcının verdiği hesaba 100 bin lira yatıran kişi, polis sayesinde parasının 61 bin lirasını geri aldı. Kayseri'de telefonla arayan dolandırıcının verdiği hesaba 100 bin lira yatıran kişi, polis sayesinde parasının 61 bin lirasını geri aldı. M.G'yi telefonla arayıp kendisi polis ve savcı gibi tanıtan şüpheli, terör örgütü üyelerince kimlik bilgilerinin ele geçirildiği bahanesiyle mağdurdan, vereceği banka hesabına para yatırmasını istedi. M.G, bankadan kredi olarak çektiği 100 bin lirayı, şüphelinin verdiği banka hesabına yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, banka hesabına bloke koydurarak, şüphelilerin paranın 61 lirasını çekmesini engelledi. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Kayseri Banka Güncel Haberler

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