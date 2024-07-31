Üye Girişi
Haberler

Dolandırıcılara inanmayan yaşlı adam 50 bin lirasını kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yaşayan Mehmet Ali A., dolandırıcıların kendisine telefonla ulaşarak parasını istemesi üzerine polis ve arkadaşları sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

BURDUR'da, Mehmet Ali A. (80), yaklaşık 50 bin liralık birikimini kendisini telefonla arayan dolandırıcılara kaptırmaktan polis ve arkadaşları sayesinde kurtuldu. Mehmet Ali A., dolandırıcının, "Üçkağıtçı senin paraya göz dikiyor" sözlerine inandığını söyledi.

Merkez Köprübaşı'ndaki kahvehanede arkadaşlarıyla oturan Mehmet Ali A.'yı dün öğleden sonra telefonla arayan kişi, dolandırıcıların parasına göz diktiğini söyleyerek, verecekleri banka hesabına para yatırmasını istedi. Mehmet Ali A., hiçbir bankada hesabı bulunmadığını söyleyince telefondaki kişi, "Paranı alacaklar, paranı bozdur ve gönder" dedi. Paniğe kapılan Mehmet Ali A., Özgür Mahallesi'ndeki evine gitti. Bu sırada kahvehanede oturduğu arkadaşları durumdan şüphelenip önce Mehmet Ali A.'nın evine, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne gidip durumu polise anlattı.

Evdeki bir kısmı dolar olan yaklaşık 50 bin lirayı yanına alan Mehmet Ali A., banka şubesi önünde tedbir alan polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis, Mehmet Ali A.'yı telefonla arayanların dolandırıcı olduğunu söyleyip, ikna ederek parayı yatırmasını önledi. Mehmet Ali A.'ya, polis, asker veya savcının kendisinden para istemeyeceği, yabancı numaraları açmaması gerektiği de anlatıldı.

Mehmet Ali A. "Telefondaki kişi bana 'Sen 6 aydır takiptesin. Senin bankalarda hesabın var' dedi. 'Benim hiçbir bankada hesabım yok' dedim. 'Tamam üçkağıtçı var, senin paraya göz dikiyor. Sen paranı bozdur, şu hesaba yatır' dedi. 'Bankada polis bekliyor seni, parayı yatıracaksın. Polis o dolandırıcıyı bulacak' dedi. Ben de inandım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Burdur Dolandırıcılık Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Bakmadan Geçme

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'daki barajların doluluk oranı ne kadar? Güncel baraj doluluk oranları! Cari açık nedir, ne demek? Cari açık nasıl kapanır, nasıl hesaplanır? PMYO başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2 bin 500 Polis alımı PMYO mülakat tarihi belli mi? Gangster ne demek? Gangster kelime anlamı ne? Gangster kelimesi nerelerde kullanılır? Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi!
Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title