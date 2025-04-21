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Dolandırıcılara Büyük Darbe: 15 Şüpheli Yakalandı

Dolandırıcılara Büyük Darbe: 15 Şüpheli Yakalandı
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Nevşehir merkezli operasyonda, kendini savcı ve avukat olarak tanıtan 15 kişi yakalandı. 12 ilde 56 kişiyi dolandırarak toplamda 10 milyon TL çaldıkları belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NEVŞEHİR merkezli soruşturmada kendilerini savcı ve avukat olarak tanıtıp, çok sayıda kişiyi 10 milyon TL dolandıran 15 şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de A.K.'yi telefonla arayarak kendini savcı ve avukat olarak tanıtan kişiler, bazı internet sitelerine üyelikten kaynaklı icra dosyalarından kurtulması için verilen hesaplara para göndermesini istedi. Bunun üzerine A.K., 540 bin TL para gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K., polis merkezine giderek şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İstanbul ve Eskişehir'deki 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.G., H.K., B.Ç., T.A., M.Ö., K.K., E.A., M.Ç.E., Y.A., D.B., U.E., H.H., U.T., E.K. ve M.A.B. yakalandı. Firari 4 şüpheli aranırken, Nevşehir'e getirilen 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan şüphelilerin 12 ilde 56 kişiyi toplam 10 milyon TL dolandırdıkları, 'PKK terör örgütüne üyelik' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve Fransa'da olduğu tespit edilen M.D.'nin şüphelileri yönlendirdiği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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