Üye Girişi
Haberler

Dolandırıcılara Baskın: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul'daki çağrı merkezinde oto kiralama ve yedek parça dolandırıcılığı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da çağrı merkezi kurup oto kiralama ve yedek parça almak isteyen kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden araç kiralama ve oto yedek parça satışı ilanlarıyla ülke genelinde bazı kişilerin dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

Olayı araştıran Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, M.K.(22), A.C.(27), Y.S.(19), M.O.A.(26) ve M.A'nın (22) İstanbul'un Üsküdar ilçesinde çağrı merkezi kurduklarını ve son bir ayda 50 kişiyi 1 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çağrı merkezi teknik ve fiziki takibe alındı.

Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dizüstü bilgisayar, telefon ve açık hat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan M.K. ve A.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel

Dolandırıcılık İstanbul 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk bursa

Narin Güran cinayeti hala aydınlatılamadı! İşte savcıya göre cinayetin failleri

İşte savcıya göre Narin'i öldüren kişi

 Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

Salim Güran'a açıkça soruldu: Narin'in annesi ile ilişkin var mı?

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakan yardımcısı görevden alındı
Savcılık, çocuğu için harekete geçti! Jahrein, cezaevine ters kelepçeyle götürüldü

Konu mide bulandırıcı olunca, çocuğu için de harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İllia Golem öldü mü? İllia Golem neden öldü? Bursa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 14-15 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Patlıcan Masakka tarifi! En güzel Patlıcan Masakka tarifi! Patlıcan Masakka tarifi nasıl yapılır? Patlıcan Masakka için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Adana elektrik kesintisi! 14-15 Eylül Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kısa ve anlamlı kandil mesajları, 14 Eylül Cumartesi En güzel kandil mesajları, Hayırlı kandiller mesajı, Yeni, güncel kandil mesajları! Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2024: En güzel kandil mesajları, dini kandil sözleri! Mevlid gecesi mesajları! Resimli Mevlid kandili sözleri!
title