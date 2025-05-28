Dolandırıcılara 20 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Dolandırıcılara 20 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da kendilerini polis ve MİT mensubu olarak tanıtan 6 sanık hakkında, yaşlı bir kadını dolandırmaktan toplamda 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İzmir'de yakalanan sanıkların elinde 150 bin dolar bulundu.

Şanlıurfa'da, kendilerini polis ve MİT mensubu olarak tanıtarak yaşlı bir kadını dolandırdığı iddia edilen tutuklu 6 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki bir kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Şanlıurfa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 18 Nisan'da İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta bulunan sanık Ş.U.A'nın elindeki poşette 150 bin dolar ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın gözaltına alınmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ş.U.A. ile bağlantılı olduğu belirlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsalındaki bir adreste de nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 5 sanığın daha gözaltına alındığı kaydedilen iddianamede, sanıklar için "nitelikli dolandırıcılık" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 8 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Telefonla dolandırıcılık yöntemlerinin detaylı olarak anlatıldığı iddianamede, sanıkların, müştekinin bilgilerine ulaşmak için yasa dışı program kullandığı, özellikle yabancı uyruklu kişiler üzerine kayıtlı telefon hatlarından müştekiyi arayarak kendilerini polis ve MİT mensubu olarak tanıttığı bilgisi yer aldı.

"Atıcı" olarak tabir edilen kişinin, kimlik bilgilerini ele geçirdiği müştekiye bir terör dosyasında isminin bulunduğunu, müşteki adına çıkarılan 4 kimlik ve 16 telefon hattının farklı suçlarda kullanıldığını söyleyerek korku ve endişeye neden olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Müşteki 150 bin doları poşet içerisinde Ş.U.A'ya verdikten sonra bağlantı kesilmiş, para 'atıcı' şüpheliler ile 'eldenci' şüpheli Ş.U.A'nın tasarrufuna geçmiş, müştekinin para üzerinde herhangi bir tasarruf imkanı kalmadığından nitelikli dolandırıcılık eylemi tamamlanmıştır. Olayın ardından tesadüfen otoban girişinde yakalanan Ş.U.A'dan 150 bin doların tamamı alınarak müştekiye tutanakla teslim edilmiştir. Bu şekilde 'atıcı' şüpheliler A.E, A.P, E.Ç, İ.C. ve M.A'nın 'eldenci' şüpheli Ş.U.A. ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, müştekinin kişisel verilerini ele geçirip, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün maddi varlığı olan sahte kimlik ile kendilerini MİT mensubu ve komiser olarak tanıtıp müştekiyi aldatarak 150 bin dolar menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır."

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada

Gece saatlerinde meydana gelen deprem anı kamerada
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.