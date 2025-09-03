Haberler

Dolandırıcı Polis Kılığında 5 Milyon TL Çaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, 72 yaşındaki çiftten yaklaşık 5 milyon TL değerinde para ve altın alarak kayıplara karıştı. Yaklaşık 60 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonrasında yakalanan şüpheli tutuklandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak C.B. (72) ve eşi Z.B.'den (72) yaklaşık 5 milyon TL dolandıran İsmail Ü. (24), polis tarafından 60 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

Olay, 29 Ağustos'ta Sümer Mahallesi'ndeki Sümer Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, C.B. ve eşi Z.B.'yi telefonla arayan İsmail Ü., kendisini polis olarak tanıtıp, 'Adınıza bir operasyon var. Evdeki para ve altınları getirin' dedi. Yaşlı çift, evlerindeki para ve altınları alarak verilen adrese gitti. Şüpheli, çiftin getirdiği yaklaşık 5 milyon TL değerindeki para ve altınları alıp, uzaklaştı. Dolandırıldıklarını anlayan çift, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı. 60 saatlik kamera incelemesinin ardından şüpheli, İsabeyli Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen para çifte teslim edildi. Altınların bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ü., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı

Kazdığı her yerde külçe külçe altın bulan kadın haritayı paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.