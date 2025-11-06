'Dolabınızda iyiliğe yer açın' sloganıyla, kıyafetlerini ihtiyaç sahibi arkadaşlarıyla paylaşıyorlar

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi'nde ihtiyaç sahibi öğrencilerin, kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için rektörlük katkılarıyla, 'Öğrenci Butiği, İş Gardırobu' kuruldu. 'Dolabınızda iyiliğe yer açın' sloganıyla Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde faaliyete başlayan Öğrenci Butiği'ne öğrenciler tarafından getirilen kullanılabilir durumdaki ikinci el giyim eşyası ve aksesuarlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Üniversite çalışanları da sıfır ürünlerle butiğe destek veriyor.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteğinde bulunmak amacıyla, şubat ayında 'Öğrenci Butiği, İş Gardırobu' projesini hayata geçirdi. 'Dolabınızda iyiliğe yer açın' sloganıyla Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde faaliyete başlayan Öğrenci Butiği'ne öğrenciler tarafından getirilen kullanılabilir durumdaki ikinci el giyim eşyası ve aksesuarlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Üniversite çalışanları da sıfır ürünlerle butiğe destek veriyor. Abiye kıyafetlerden takım elbiselere, spor giyimden iç çamaşıra kadar farklı kategoriden ürünleri öğrencilerle buluşturmayı amaçlayan proje çerçevesinde, 9 ayda 5 bin kıyafet butiğe teslim edildi. Tek seferde 7 farklı ürünün alınabildiği butikte şu ana kadar ise 3 bin kıyafet ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

'KİMSEYE YOKSULLUĞUYLA ALAKALI BİR ARAŞTIRMA YAPMIYORUZ'

Butiğe kıyafet teslim eden ve butikten kıyafet temin eden öğrencilerin isimleri gizli tutulurken, öğrenciler butikten anlık kıyafet ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Soğuk havada üşüyen, yağmurda ıslanan ya da gün içerisinde kıyafetine zarar gelen öğrencilerin de butikten kıyafet alıp giyebildiklerini söyleyen Öğrenci Butiği Sorumlusu, Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Başkanlığı Daire Başkanı Abdurrahman Şafak (52), "Bu projenin içeriği, üniversitemizde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin, farklı dönemlerde farklı ihtiyaçlarını görebilmeleri için planlanmış bir sosyal sorumluluk organizasyonu aslında. Üniversitemizin personeli, kendi ikinci elde giymediği, eskittiği demiyorum, giymediği ama kullanılabilir kıyafetlerini temiz, ütülü, düzgün ve düzenli bir şekilde buraya teslim ediyor. Bunlar bir kontrolden geçiyor. Kullanılabilir olanlar tekrar temizlenip, ütülenip, askılara asılıyor ve öğrencinin hizmetine sunuluyor. Öğrenci günlük ihtiyaçlarını, o gün farklı bir iş için bir ihtiyacı varsa gelip, bunu burada görüp, çok rahat giderebiliyor. Bu konuda kimseye yoksulluğu ile alakalı bir araştırma yapmıyoruz. Hiçbir ücret ödemiyor. Çok yoğun bir öğrenci sirkülasyonu var, getiren öğrenci anlamında da yoğun bir sirkülasyon var" dedi.

'2 TEKSTİL FİRMASI DA SIFIR ÜRÜNLERLE KATKI SAĞLIYOR'

Sadece öğrencilerin değil üniversite personelinin de projeye dahil olduğunu ve onların da butiğe kıyafet desteği verdiğini belirten Şafak, iki firmanın da butiğe sponsor olduğuna dikkat çekerek, "Butiğimize aynı zamanda Türkiye'nin gerçekten çok üst düzey tekstil firmalarından 2 tanesi ciddi anlamda sıfır ürünle katkı sağlayarak, öğrencilerimizin kendi projelerinin de bir devamı olarak, 'Dolabında iyiliğe yer aç' sloganıyla, bir hareket de başlatmış oldular. Ciddi katkılar sağlıyorlar. İnşallah diğer firmalara da bu bir örnek olur" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER BURADA ARADIĞI HER ŞEYİ BULABİLİR'

Butik görevlisi Şermin Akaltan (52) ise öğrencilerin özel günleri için de butikten kıyafet aldıklarını söyledi. Düğün, iş ve özel buluşmalar için de butik imkanlarından faydalanılabileceğini söyleyen Akaltan, "Buradaki amacımız öğrencilerimizin istediği kıyafetleri kendi evlerinde gibi rahat hissederek gelip, alıp, giyinip gitmeleri. Bağışçılarımızdan yaklaşık 5 bin ürün kabul ettik ve 3 bine yakın ürünü de öğrencilerimize verdik. Butiğimizden 700'e yakın öğrencimiz hizmet aldı, yoğun talep var. Öğrenciler burada aradığı her şeyi bulabilir. Spor giyimden tutun, abiye kıyafete kadar, hatta iç çamaşırı, çorap, atkı, bujiteri, takı, eldiven ve hatta halı ile kilim getiriyorlar. Her türlü hizmet var. Öğrencimiz burada A'dan Z'ye her şeyi bulabilir. Bir öğrencimiz ağabeyinin düğünü olacağını söyledi, abiye kıyafetimiz, ayakkabısı ve çantası ile birlikte burada bir kombin oluşturarak ayrıldı. Bu bizi çok mutlu etti. Ağabeyinin düğününde giyinmesi ve fotoğrafları bizimle paylaşması gerçekten de motivasyonumuzu arttırdı. Hatta bir öğrencimiz de emlakçıda çalışıyor. Bir iş görüşmesi olduğunu ve performansının yüksek olması için, kıyafete ihtiyacı olduğunu söyledi. Kravatından gömleğine, ayakkabısına, pantolon ve ceketini kombinleyerek buradan ayrıldı. Dönüşlerin bu şekilde olması bizi çok mutlu ediyor. Hatta bizim çalışan personelimizden birisinin de ayakkabısı yırtılmış ve eve gidemeyecek durumdaydı. O da gelip, hemen buradan ayakkabısını değiştirerek ayrıldı. Bu gibi durumlar bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

'EŞYA GETİRDİĞİMDE, BURADA BEĞENDİĞİM ÇOK ÜRÜN OLDU'

Öğrenci butiğine kıyafet bağışı yaptığı sırada buradaki ürünleri çok beğendiğin ve butiğin kaliteli hizmet verdiğini söyleyen Gazetecilik Bölümü öğrencisi Tanju Güher (21) ise şöyle konuştu:

"Bu projeyi hem duyurudan gördüm hem de İletişim Fakültesi kantininde otururken el broşürlerine rastladım. Zor durumda kalmış birçok arkadaşım var, eskiden olsun şimdi olsun. Bu da benim içimde nostaljik bir his yarattı ve bunu görünce buraya bağışta bulunmak istedim. 'Dolabında iyiliğe yar aç' sloganını duyunca içimde güzel bir his oluştu ve direkt bu konuda hemen faaliyete geçtim. 'Ben de bir şeyler yapmalıyım, bir şeyler bağışlamalıyım' dedim. Öncelikle çok huzur doldum. Onun dışında bence bağış yapmak çok güzel bir his, herkes yapmalı. Buraya eşya getirdiğimde, burada birçok beğendiğim ürün oldu. Ceketler olsun, takım elbiseler ya da pantolonlar olsun, böyle göz gezdirdiğimde hepsi gözüme çok hoş geldi. O yüzden herkese tavsiye ederim almaları konusunda. 'Dolabında iyiliğe yer aç' sloganı kapsamında, herkesin buraya bağış yapmasını tavsiye ediyorum ve arkadaşlarıma da özellikle. Anadolu Üniversitesi'ne böyle fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum."