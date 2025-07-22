Dokuz Eylül Üniversitesi 43. Yıl Dönümünü Kutladı

Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğin ardından, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ve akademisyenler Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesinin ulusal ve uluslararası akademik başarı listelerinde üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Üniversiteyi daha yukarı listelere taşıma konusundaki kararlılığı sürdüreceklerini kaydeden Yılmaz, "Üniversitemizi gururla temsil etmeye başarılarımızı daha da ileriye taşımak için çabalamaya kısa ve orta vadede gerek öğrencilerimiz gerek mezunlarımız gerekse akademik personelimiz için en nitelikli eğitim planlarımızla bilimin merkezi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.