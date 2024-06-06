Dokunmuş Hazineler: Osmanlı Sarayı'ndan Halı ve Kumaşlar Sergisi

"Dokunmuş Hazineler: Osmanlı Sarayı'ndan Halı ve Kumaşlar" sergisi Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluştu.

Bu yıl 6-9 Haziran'da 15'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Doğu Halıları Konferansı (International Conference on Oriental Carpets - ICOC) kapsamında düzenlenen sergide, saray koleksiyonlarından halı ve tekstiller izlenime sunuldu.

Yerli ve yabancı katılımcılar, sergilenen halıları, fotoğraf ve açıklamalarını dikkatle incelerken, ziyaretçiler sergi alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı desteğiyle İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) ev sahipliğinde The Marmara Taksim'de düzenlenen konferansın katılımcıları arasında ünlü halı, kilim, dokuma uzmanları, sanat tarihçileri, akademisyenler ve koleksiyonerler yer alıyor.

İstanbul, 2007'den sonra ikinci kez etkinliğe ev sahipliği yaparken, ICOC'un kapsamlı konferans programı ve nitelikli sergileriyle halı sanatının geçmişi ve geleceği arasında köprü kurulması hedefleniyor.

Konferans kapsamında açılan "Dokunmuş Hazineler: Osmanlı Sarayı'ndan Halı ve Kumaşlar" sergisi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.