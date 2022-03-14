DÖKÜM YAPILDIĞI SIRADA PARLAMA OLDU, 3 İŞÇİ YARALANDI

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, fabrikada döküm yapıldığı sırada meydana gelen parlamada 3 işçi yaralandı. Ellerinde ve vücutlarında yanıklar olan işçiler tedaviye alındı.

Olay öğle saatlerinde, Çayırova Akse Mahallesi 538. Sokak'ta bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Döküm yapıldığı sırada parlama meydana gelmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Diğer işçiler alevlere müdahale ederken, yaralı işçileri güvenli bir bölgeye aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. El ve vücutlarında yanıklar oluşan işçiler B.E., İ.Ç. ve A.A.?ya sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise fabrikada kontrolde bulundu. Yaralanan işçiler hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.