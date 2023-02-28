DÖKÜM ALANI DIŞINA MOLOZ DÖKEN KAMYON ŞOFÖRÜNE 819 BİN LİRA PARA CEZASI

ARNAVUTKÖY'de döküm alanı dışına moloz döken kamyon şoförü T.G.'ye 819 bin 909 lira para cezası uygulandı.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde bir kamyon şoförü, döküm alanı dışına moloz dökerken cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerde çevredekileri de tehdit ettiği görülen şoförün, tespit edilmesi için İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, döküm alanı dışına moloz döken kamyon şoförü T.G. olduğu tespit edildi. Şüpheli, sivil trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kamyon şoförü hakkında çadır-branda takmamak suçundan 909 lira, döküm alanı dışına kaçak döküm yapılması nedeniyle Çevre Kanunu'na istinaden 819 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

-Sürücüye ceza kesilmesinden görüntü