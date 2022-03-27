Doku ailesinin avukatı: Gülistan dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz

ANTALYA (DHA) - TUNCELİ'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) ailesinin avukatı Ali Çimen, Doku'nun Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan erkek arkadaşı Zeinal A.'nın (26) serbest bırakılmasına itiraz ettiklerini söyledi. Soruşturmada ilerleme kaydedilmesi aşamasından sonra dosyanın failleri arasında da bir çatlağın oluştuğunu düşündüklerini belirten Avukat Çimen, "Birçok yapılmayan işlem vardı. Bu soruşturmanın sıhhati açısından şu aşamada biz bunları söylemeyeceğiz ama bunların da yapılacağına dair biz de kuvvetli bir kanı oluştu. Bu aşamadan sonra Gülistan Doku soruşturma dosyasının bir nihayete erdirileceğini düşünüyoruz" dedi.

Tunceli'de kaldığı yurttan 5 Ocak 2020 tarihinde ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve dosyanın tek şüphelisi olan Zeinal A., 17 Mart'ta gözaltına alınarak, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli'ye gelerek, Zeinal A.'nın adli kontrol şartına itiraz ettiklerine dair dilekçe verdi.