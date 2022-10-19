DOKTORUNU BİLE ŞAŞIRTTI, ŞANS ESERİ YAŞAMIŞ

İSTANBUL'da yaşayan 49 yaşındaki Yurtaslan Seferoğlu, 'aort anevrizması yırtığı' nedeniyle ani şekilde ağabeyini kaybedince, hiçbir şikayeti olmamasına rağmen doktora gitti. Yapılan tetkiklerde kendisinde de aort anevrizması saptandı. Ayrıca akciğer ve beyin damarlarına, hatta ses tellerine bası yapan baloncuk, kendi kendine yırtılıp kanamadan iyileşmişti. Tetkikler sonucu şaşıran doktorları, 'Şans eseri yaşıyormuşsun' değerlendirmesi yaptı. Seferoğlu'nun acilen ameliyat edilmesi gerekiyordu ancak, yüzde 70 ölüm riski vardı. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan Seferoğlu, "Saatli bomba gibi dolaşıyormuşum" dedi.

Sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarın herhangi bir noktasında meydana gelen genişleme sonucu baloncuk oluşması olarak tanımlanan 'aort anevrizması', sıklıkla 60 yaşın üzerinde yüksek tansiyon hastalarında görülüyor. Hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyen aort anevrizmasında, ani olarak meydana gelebilen yırtılmalar, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İstanbul'da yaşayan cila ustası Yurtaslan Seferoğlu (49) birkaç ay önce Almanya'da yaşayan 56 yaşındaki ağabeyi Dağıstan Seferoğlu'nu 'aort anevrizması yırtılması' sonucu ani şekilde kaybetti. Babasını da 7 ay önce başka bir damar hastalığından yitiren Seferoğlu, hiçbir şikayeti olmamasına rağmen, eşinin de ısrarları sonucu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole gitti. Seferoğlu'na yapılan görüntüleme tetkikleri doktorları bile şaşırttı. Seferoğlu'nun karın bölgesindeki aort damarında ceviz büyüklüğünde bir baloncuk vardı. Hiçbir belirti vermeden yırtılmış, oluşan yırtık etraftaki dokuların baskısıyla kanamaya neden olmadan, kendi kendine iyileşmişti. Ancak hala saatli bomba gibi karnında bir anevrizma ile yaşadığı için acilen ameliyat edilmesi gerekiyordu.

"SEBEP GENETİKSE TÜM AİLE KONTROLDEN GEÇMELİ"

"MUCİZE ESERİ YAŞIYORUMUŞUM"

Şans eseri ölümden dönen 3 çocuk babası Yurtaslan Seferoğlu, ameliyata girmeden önce ailesi ve çocuklarıyla helalleştiğini söyleyerek, mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını ifade etti. Seferoğlu, "Ağabeyim, yengemle beraber evde otururken aniden fenalaşmış. Öncesinde hiçbir şikayeti de yoktu. Ambulans çağırmışlar ama, 2 saat içinde yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi ise aort damarının yırtılması olarak belirlendi. Ben de korktum. Acaba bende de var mı yok mu diye tereddüt ettim. Eşimin de ısrarıyla gelip doktora göründüm. Anjiyomu yapan doktor, 'Ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim' dedi. Bu zamana kadar mucizevi bir şekilde yaşamışım. Normal hasta olarak gelmedim hastaneye, sadece kontrol için gelmiştim. Ameliyat olmazsam ne olur diye de sordum hocamıza. O da aort damarım patlarsa kurtulma şansımın sıfır olduğunu söyledi. Çocuklarla, eşimle, yakınlarımla helalleştim. Ameliyat olacağız bundan başka yol yoktu. Ama Sabit Hoca gibi bir hekimle tanıştık. Allah ondan razı olsun. Böyle hocaların da kıymetini bilmemiz lazım, saygı duymamız lazım gerçekten."