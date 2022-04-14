Farklı rahatsızlıktan gittiği hastanede karnında tümör tespit edildi

Erzurum'da sağ testisinde (yumurtalığında) şiş şikayetiyle gittiği hastanede doktorun dikkatiyle karnında kötü huylu tümör tespit edilen Nihat Güzel, Şehir Hastanesindeki ameliyatla sağlığına kavuştu.

Erzurum'da yaşayan 42 yaşındaki 2 çocuk babası simit ve poğaça ustası Güzel, sağ testiste şişlik, baş dönmesi, kusma ve halsizlik şikayetleriyle bir süre önce Şehir Hastanesi üroloji kliniğinden Uzman Dr. Fatih Akkaş'a başvurdu.

Yapılan detaylı tetkik sonucu Akkaş'ın erken tanı ve dikkatiyle böbrekten kaynaklanan ve karaciğer ile büyük damarlara yapışık halde 20 santimetrelik kötü huylu tümör tespit edilen Güzel, Dr. Akkaş, Erzurum Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Karabulut ve Şehir Hastanesi Onkolog Cerrah Mehmet Hamdi Sakarya tarafından ameliyata alındı.

Doktorların yaklaşık 4 saat süren ameliyatıyla 20 santimetrelik kötü huylu tümörden kurtulan Güzel, son kontrollerinin ardından taburcu edilecek.

Doç. Dr. Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 yıldır eğitim statüsü kazanan üroloji kliniğinde bölge halkının her türlü türlü ürolojik problemleriyle ilgilendiklerini anlatarak, "Kliniğimizde yaklaşık 6 yıldır robotla prostat ve böbrek kanserleri gibi ameliyatları başarıyla uygulamaktayız. Sadece bölge illeri değil, komşu ülkelerden de hasta kabul etmekteyiz." dedi.

Hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör'e klinik olarak verdiği destekten dolayı teşekkür eden Karabulut, tüm hastalara şifa dileklerinde bulundu.

Dr. Akkaş da tedavisi tamamlanan Güzel'e detaylı tetkik yapıklarını belirterek, insan anatomisinin yapısı gereği erkeklerde sadece sağ testiste "varikosel" hastalığına rastlamadıklarını, sağda olduğunda genellikle solda da "varikosel" saptadıklarını aktardı.

Bu durumun genelde sol tarafta görüldüğünü ifade eden Akkaş, şunları kaydetti:

"Sağ tarafta şişlik gördüğümüzde, aklımıza karın içinde tesisin toplar damarlara baskı yapan kitle geldi, çünkü sağ tarafta şişlik çok nadir görülür. Hastanın sağ tarafında kitle olacağını düşündük ve yapılan tomografi incelemesinde sağ tarafta yaklaşık 20 santimetre büyüklüğüne böbrekten kaynaklanan ve çevre dokulara, karaciğere ve büyük damarlara yapışık kitle gördük. Ameliyatla kitleyi çıkardık. Geç tanı konulması durumunda hem kitlenin vücuda yayılma ihtimali olacak hem de kitle büyüyüp komşu dokulara zarar verecekti ve işimiz daha zor olacaktı."

"Karnımda kitle olduğundan haberim yoktu"

Sağlığına kavuşan Güzel de şikayetlerinden dolayı işini yapamaz duruma geldiğini belirterek, "İbrahim ve Fatih Bey'e çok teşekkür ederim. Kitleden beni kurtardılar. Şu an çok rahatım. Karnımda kitle olduğundan haberim yoktu, burada öğrendim. Allah doktorlarıma ne muradı varsa versin. Beni aileme kavuşturdular." ifadesini kullandı.