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Doktorun Bebek Ayakkabıları Sergisi

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Tarsus'ta 34 yıldır doktorluk yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Vedat Günyar, dünyaya getirdiği 30 bine yakın bebeğin attığı ilk adımlarına ait olan mini ayakkabılar sergisi açtı. Sergiyi gezen aileler duygusal anlar yaşadı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 34 yıldır doktorluk yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Vedat Günyar 'Bebek Ayakkabıları' sergisi açtı.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Vedat Günyar'ın dünyaya getirdiği 30 bine yakın bebeğin attığı ilk adımlarına ait olan mini ayakkabılar sergisi duygusal anlara sahne oldu. Her doğum sonrası dünyaya gelen çocukların ailelerinden sadece ilk adımı attıkları ayakkabılarını isteyen Günyar koleksiyon oluşturdu. Sergiyi gezen aileler duygusal anlar yaşadı.

Dr. Vedat Günyar, Binlerce bebeğin dünyaya gelmesine vesile oldum. Bu özel anıları ölümsüzleştirmek için 'İlk Adım' sergisini açtık. Sergide, dünyaya getirdiğim çocukların ilk ayakkabıları yer alıyor, Bu ayakkabılar, benim için hem bir gurur kaynağı, hem de bir sorumluluk. Bu sorumluluk, Tarsus'un geleceği için çalışmak, her çocuğun sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümesini sağlamaktır. Bu sergi, aynı zamanda Tarsus'ta dünyaya gelen evlatlarımızın ilk adımlarını temsil ediyor. Ben, evlatlarımızın her adımında onların yanında olacağıma, onlara daha güzel bir gelecek sunacağıma söz veriyorum. Mesleki hayatım boyunca kıymetli annelerimize verdiğim sözü bugün itibariyle tutmanın onurunu yaşıyorum. Bu sergide bir arada olmaktan sevinç duyacağımı vurgulamak istiyorum? dedi.

'ÇOCUKLARIMIN İLK ADIMLARINI HATIRLADIM'

Sergiyi gezen iki çocuk annesi Esengül Genç ise, İki evladımın doğumunu da doktor Vedat Günyar yaptırdı. Kızım 15 yaşında oğlum 13 yaşında. O yıllarda böyle bir projesi olduğunu anlattı. İlk adımlarını attıktan sonra da iki evladımın ayakkabısını doktorumuza vermiştik. Çocuklarımın ayakkabısını burada görünce ilk adımlarını anımsadım, hüzünlendim, biraz da o yıllara gittim. Attıkları o ilk adımları hatırladım teşekkür ediyorum diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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