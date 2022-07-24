Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı

Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 3 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O'Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını bildirdi.

O'Connor, Biden'ın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor." bilgisini aktardı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title