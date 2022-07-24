Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı. O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı. Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 3 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı. Biden'ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O'Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını bildirdi. O'Connor, Biden'ın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor." bilgisini aktardı. AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.