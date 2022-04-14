Doktoru darbeden hasta, güvenlik görevlilerine de hakaret etmiş

ANKARA (DHA) - ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Feray Yelmen'in, raporsuz ilaç yazmayan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Tanık hastane personeli Eren M.Ü., sanığın olaydan sonra güvenlik görevlilerine de hakaret ettiğini söyledi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde meydana gelen olayda Feray Yelmen, raporu görmeden ilaç yazmadığı için tartıştığı Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'ı darbetti. Hastane personeli tarafından kurtarılan Dr. Bakar, çalıştığı hastanede tedaviye alındı. Gözaltına alınan Feray Yelmen de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'kamu görevini yerine getiren kişiyi kasten yaralama' suçundan 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Yelmen, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamayı kabul etmedi. Yelmen, doktorun kendisini beklettiğini, tartışma sırasında da koltuktan savrularak düştüğünü, bu sırada yaralanmış olabileceğini ileri sürdü.

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