Doktorların 'yaşamaz' dediği Ayaz konuşmaya başladı - Haberler

MANİSA'da 18 aylıkken yüksek ateşle hastaneye kaldırılan Ayaz Ağralı, akciğerlerine bulaşan virüs nedeniyle 6 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden, solunum yetmezliği nedeniyle nefes borusuna tüp takılıp, yapay akciğer cihazlarına bağlanan Ayaz, geçirdiği 14 ameliyat sonrası yaşama tutundu, 8 yaşında 'Anne' ve 'baba' demeye başladı. Oğlunun bir ameliyat daha geçireceğini söyleyen Şengül Ağralı, "Doktorların 'Yaşamaz' dediği oğlumun tedavileri sonrası sağlıklı bir birey olacağını düşünüyorum" dedi.

Yunusemre ilçesinin Akgedik Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Şengül ve bir plastik fabrikasında işçi olan Ömer Ağralı çiftçinin ilk çocukları Ayaz, 30 haftalık dünyaya geldi. 18 aylıkken yüksek ateşle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ayaz'ın akciğerlerinde virüs tespit edildi. Daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Ayaz, 6 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorların 'yaşamaz' dediği Ayaz'ın, yoğun bakımı sürecinde akciğerleri söndü. Solunum yetmezliği nedeniyle nefes borusuna tüp takılıp, yapay akciğer cihazlarına bağlanan Ayaz, beyni oksijensiz kaldığı için beyin felci geçirdi. Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Ayaz, 8 yaşında olmasına rağmen 14 ameliyat geçirdi. Halen nefes darlığı, kronik akciğer hastalığı, beyin felci, mide ve epilepsi hastalığı sorunu bulunan Ayaz'ın aldığı tedavi sonrası sağlığında yaşanan iyileşme aileye umut oldu. 'Anne ve baba' demeye başlayan Ayaz, ailesinin konuştuklarını da tekrar ediyor.Oğlu Ayaz'ın sağlığının her geçen gün iyiye gitmesinin kendilerini umutlandırdığını söyleyen Şengül Ağralı, "Ayaz, 14 ameliyat geçirdi, akciğerlerinden bir ameliyat daha olacak. Sağ akciğerinin 4'te 1'i alınacak. Robotik cihazla büyük bir ameliyat olacağı için epey bir masrafı var. 40 bin lira civarındaki ameliyat masrafları için destek bekliyoruz. Ayaz, artık bizim söylediklerimizi tekrarlıyor. 'Anne ve baba' diyor, parka gitmek istediğini söylüyor. Mutlu oluyor. Doktorların 'Yaşayamaz' dediği oğlum şu an 8 yaşına geldi. Ayaz'ın tedavileri sonrası sağlıklı bir birey olacağını düşünüyorum" diye konuştu.