Doktorların e-imza hırsızlığı davasında devam: 47 sanığa 36 yıl hapis istemi

İzmir merkezli 4 ilde doktorların e-imza cihazlarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin ederek piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 11'i tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatları, sanıkların Asliye Ceza Mahkemesinde devam eden benzer bir dosyadan da yargılandığını belirterek, dosyaların birleştirilmesini talep etti.

Daha sonra söz verilen tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, tahliye edilmelerini istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve 2 ayrı davanın birleştirilmesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı, 11 sanığın tutukluluklarının devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

İzmir merkezli 4 ilde doktorların e-imzalarını çalarak yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları temin ederek piyasaya süren şüphelilere yönelik 2023 yılı kasım ayında İzmir, İstanbul, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda toplam 47 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanmıştı. Daha sonra 4 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve bilişim sistemine izinsiz girme" suçlarından 16 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.