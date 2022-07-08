'Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir' diyen imam hakkında soruşturma (3) - Haberler

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'Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir' diyen imam hakkında soruşturma (3)

Demirören Haber Ajansı - Hasan Dönmez - Güncel
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'Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir' diyen imam hakkında soruşturma (3)

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN RESEN SORUŞTURMAKonya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN RESEN SORUŞTURMA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Konya'da cami imamı, hutbede doktorları hedef aldı: 'Sen olsan öldürmez misin, dövmez misin' haberine konu olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Hasan DÖNMEZ/ KONYA,


Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel

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