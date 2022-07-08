Diyanet, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konya'daki imam hakkında soruşturma başlattı - Haberler

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Diyanet, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konya'daki imam hakkında soruşturma başlattı

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Diyanet, doktorlara yönelik sözleri nedeniyle Konya'daki imam hakkında soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya'da bir imamın caminin mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Konya'da bir imamın caminin mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında, Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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