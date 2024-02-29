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Doktorların '15 yaşını göremez' dediği engelli kızı şimdi 28 yaşında

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25 yıllık öğretmen Yaşar Temel Başer, doktorların '15 yaşını göremez' dediği engelli kızı Nur Hilal Başer'in daha sağlıklı bir ortamda hayat sürmesi için 2007 yılında emekli olup köye yerleşti.

Doktorların "15 yaşını göremez" dediği engelli kızı şimdi 28 yaşında

- 25 yıllık öğretmen Yaşar Temel Başer, doktorların "15 yaşını göremez" dediği engelli kızı Nur Hilal Başer'in daha sağlıklı bir ortamda hayat sürmesi için 2007 yılında emekli olup köye yerleşti

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan 25 yıllık öğretmen Yaşar Temel Başer, doktorların "15 yaşını göremez" dediği engelli kızı Nur Hilal Başer'in daha uzun bir hayat sürmesi için 2007 yılında emekli olarak köye yerleşti. Tamamen doğal besinlerle beslenen Nur Hilal Başer, 28 yaşına ulaştı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Gözeler köyünde yaşayan emekli sınıf öğretmeni Yaşar Temel Başer (67), hayatını Mukopolisakkaridoz hastası engelli kızı Nur Hilal Başer'e adadı. MPS hastalığı tanısının koyulmasının ardından doktorların "15 yaşını göremez" dediği kızı için harekete geçen Başer, 25 yıllık öğretmenlik mesleğinden emekli olarak 2007 yılında Gözeler köyüne yerleşti. Kızlarının daha uzun bir ömür geçirmesi için mücadele eden Yaşar Temel Başer ve eşi Rabia Başer, engelli kızlarını 17 yıldır kendi bahçelerinde ürettikleri ve hayvanlarından elde ettikleri doğal ürünlerle besleyerek 28 yaşına kadar yaşamasını sağladı.

Doğal ürünlerin ve temiz köy havasının kızının uzun yıllar yaşamasında çok etkili olduğunu söyleyen Rabia Başer (67), kızlarının bakımını hiçbir zaman aksatmadıklarını belirtti.

"Kendimi tamamen çocuğuma adadım"

Gıdaların yanında köydeki temiz hava ve suyun da kızının uzun yaşamasında etkili olduğunu ifade eden Yaşar Temel Başer, "Erken emekli olmamın en büyük nedeni rahatsız olan kızım. Kızımın daha uzun ve sağlıklı yaşaması için emekli olup köye gelmeyi tercih ettim. Köyde kızımızı organik ve sağlıklı yiyeceklerle, hayvansal gıdalarla besliyoruz. Daha sağlıklı ve daha faydalı oluyor onun için. Hava ve suyun da temiz olması sağlıklı olmasında etkili. Kızımı Çapa Tıp Fakültesi'ne götürdüm. Burada yapılan tetkikler ve tedaviler sonuç vermedi. Oradaki doktorlar da bu hastalıkta hastanın çok uzun yaşamayacağını söylediler. Ben de artık tedavi olmadığı için kızımı alıp Gümüşhane'ye geldim ve emekli oldum. Çok işe yaradı, şu yaşa kadar ufak tefek sıkıntılar haricinde herhangi bir sorun yaşamadık. Kendimi tamamen çocuğuma adadım" dedi.

Kızlarının yemeği ve temizliğini aksatmadıklarını söyleyen Rabia Başer de, "Günlük çocuğumuzla ilgileniyoruz, hem yemesi, hem temizliği. Çapa Tıp Fakültesi'nde hocalar bana 'Giderse 15 yaşına kadar gider' dediler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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