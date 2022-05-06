Doktorlar, tatili uzatmak için rapor talep edenlere tepki gösterdi

BU yıl 4 Mayıs Çarşamba günü sona eren Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmak isteyenlerin 5- 6 Mayıs günleri için hasta olmamalarına rağmen rapor talebine, doktorlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir doktor paylaşımında, "Demek bayram tatilini 9 güne çıkarmak için 2 günlük rapor istemeye geldiniz. Hem de bayram tatilinde 4 gün nöbet tutmuş birinden" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı, bu yıl 1- 4 Mayıs tarihleri arasında kutlandı. 30 Nisan Cumartesi günüyle birlikte 5 günlük tatil imkanı sunan bayram tatilini, rapor alarak 5- 6 Mayıs Perşembe ve Cuma günlerini de dahil edip, 9 güne çıkartmak isteyen birçok devlet memuru veya özel sektör çalışanı, sağlık ocakları ve hastanelerin acil servislerine gitti. Hasta olmadıkları halde tatili 9 güne çıkartmak için rapor talep edenlere doktorlar tepki gösterdi. Birçok doktor, bu şekilde kendilerinden rapor talep edilmesini sosyal medyadan paylaşırken, aynı zamanda çalıştıkları hastanelerin başhekimleri ve üst makamlarına da durumu bildirdi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük, 'Biz rapor istiyoruz' denildiğinde, hekimin değerlendirmesini yaparak, hastalığı varsa ve rapor gerektiriyorsa rapor verebileceğini söyledi. Opr. Dr. Başıbüyük, "Yoksa vermemesi gerekir. Veriyorsa bu usulsüz olur elbette. Ama bir hekimin bu noktada çok da inisiyatif alabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kurumlar bize geri dönüş yaptığında ve 'Benim bu personelim aslında rapor ihtiyacı yokken rapor vermişler' dediklerinde biz o raporu hakem hastaneye gönderiyoruz. O zaman kendi başları ağrıyor. Raporu isteyen açısından, hekim tutanak tutarsa ve derse ki, 'Böyle böyle benden usulsüz rapor edildi', hekim o raporu bize gönderir, biz de o tutanağı kişinin kurumuna yazdığımızda soruşturma açma hakkı var kurumun. Kendi kurumu o kişiye ceza verebilir. Hekim açısından da hakem hastane değerlendirir ve 'Bu rapora ihtiyacı yok, uygun değildir' der, veren hakkında da soruşturma açılabilir" diye konuştu.