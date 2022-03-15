DOKTORLAR SAHNEYE ÇIKTI

ANTALYA (DHA) - TÜRKİYE'nin dört bir yanında çalışan kadın hekimlerin sosyal medya üzerinde buluşmasıyla kurulan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Antalya'da konser düzenledi. Maddi zorluk çeken öğrencilere destek için sahneye çıkan kadın hekimler, senfoni orkestrası eşliğinde Anadolu ezgilerini seslendirdi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda KAHEV himayesinde ve Dr. Nefise Akdemir'in koordinatörlüğünde 'Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor' sloganıyla gerçekleşen konserde, Avustralya'da yaşayan şef İskender Ozan Toprak orkestra ve farklı illerden gelen kadın doktorlardan oluşan koroyu yönetti, eğitimli kadın solistler mikrofon karşısına geçti.

Perdeye yansıtılan görsel sunumlar ve senfoni orkestrası eşliğinde sevilen Anadolu türkülerini yorumlayan kadın doktorlar, salonu dolduran çoğunluğu sağlık çalışanı izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Merkezi Eskişehir olan KAHEV'in yönetim kurulu başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Orhan Başer, konserin gelirinin koronavirüs salgınında hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimi için harcanacağını açıkladı.

KAHEV'DEN OKULLARA DESTEK

Dr. Başer, vakfın 800'den fazla öğrenciye burs verdiğini belirterek, "Bir öğrenciye burs vermek üzere çıktığımız yolda 25 bin kadın hekime ulaştık. KAHEV, 31 Aralık 2018'de dar gelirli öğrencilere eğitim desteği vermek amacıyla kuruldu. Bu amaçla devlet okullarında projeler yapıyoruz, zeka oyunları atölyeleri, kütüphaneler, robotik laboratuarlar kuruyoruz" dedi.