Doktorlar Neden Gidiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bazı doktorların ülkeyi terkettiği haberleri üzerine yaptığı, "giderlerse gitsinler" açıklamasıyla gündeme gelen hekim göçü devam ediyor. Sadece Mart ayında 213 kişinin yurtdışında çalışabilmek için TTB'ye başvuru yaptığı açıklandı

DailyMotion.com / Güncel