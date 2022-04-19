Doktorlar hakkındaki paylaşımı nedeniyle 7,5 yıl hapsi istenen diş hekimine beraat

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta hastanede tedavi gören annesinin ölümünün ardından sosyal medyadan doktorlar hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle 7,5 yıl hapis istenen diş hekimi Cennet Taşdemir (47), ilk duruşmada beraat etti.

Hatice Timurkaan, 2018'nin Aralık ayında Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından İstanbul'da yaşayan diş hekimi Cennet Taşdemir, annesinin ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, doktor ve hastane hakkında şikayetçi oldu. Kahramanmaraş Tabip Odası da herkese açık sosyal medya grubundan "İnanın sülalemdeki bazı kişileri zor tuttum. Ama keşke tutmasaydım. Bazen dayak hızlı çözüm olabiliyor" mesajı paylaşan Cennet Taşdemir hakkında doktorları hedef gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mahkeme savcısı da Cennet Taşdemir'in beraatini, Fatih Fındık'ın ise cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonunda mahkeme, Taşdemir'in beraatine, Fındık'ın ise 3 bin lira adli para ile cezalandırılmasına karar verdi.