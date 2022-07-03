Doktorlar, Antalya'da ihtiyaç sahibi çocuklar için konser verdi Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının (KAHEV) "Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor" adlı projesi kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen hekimler, Antalya'da konser verdi. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfının (KAHEV) "Doktorlar Eğitim İçin Söylüyor" adlı projesi kapsamında ülkenin dört bir yanından gelen hekimler, Antalya'da konser verdi. Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda doktorlardan oluşan 100 kişilik koro ve 30 kişilik orkestra, maddi imkanı yetersiz öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için sahne aldı. Sanatçı Ege de eserleriyle doktorlara eşlik etti. Konser için Avustralya'dan gelen şef İskender Ozan Toprak, orkestrayı yönetti. Konseri çok sayıda kişi izledi. AA / Ayşe Yıldız - Güncel Konyaaltı Antalya Güncel Haberler

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