Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı (2) - Haberler

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Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı (2)

DOKTOR, POLİS MERKEZİNDE İFADE VERDİDoktor M.S.S'nin polis merkezindeki ifadesinde, "Bana kargom teslim edildi, diye mesaj geldikten sonra şubeye gittim. Oradakilere kargomun nerede olduğunu sorduğumda kuryeyi aramam söylendi.

DOKTOR, POLİS MERKEZİNDE İFADE VERDİ

Doktor M.S.S'nin  polis merkezindeki ifadesinde, "Bana kargom teslim edildi, diye mesaj geldikten sonra şubeye gittim. Oradakilere kargomun nerede olduğunu sorduğumda kuryeyi aramam söylendi. Ben de, 'siz arayın' dedim. Sonra tartışmaya başladık. Sonrasında arbede yaşandı" dediği öğrenildi. M.S.S. kendisine ulaşan DHA muhabirine ise devlet memuru olması nedeniyle izinsiz açıklama yapamayacağını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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