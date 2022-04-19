Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı (2)

DOKTOR, POLİS MERKEZİNDE İFADE VERDİ

Doktor M.S.S'nin polis merkezindeki ifadesinde, "Bana kargom teslim edildi, diye mesaj geldikten sonra şubeye gittim. Oradakilere kargomun nerede olduğunu sorduğumda kuryeyi aramam söylendi. Ben de, 'siz arayın' dedim. Sonra tartışmaya başladık. Sonrasında arbede yaşandı" dediği öğrenildi. M.S.S. kendisine ulaşan DHA muhabirine ise devlet memuru olması nedeniyle izinsiz açıklama yapamayacağını söyledi.