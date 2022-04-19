Doktordan kadın çalışanların da olduğu kargoculara saldırı

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - BARTIN'da aile hekimi M.S.S. (35), kargosunun nerede olduğunu sorgulamak için gittiği firmada tartıştığı şube müdürü Sudiye Güney'in (26) saçını çekip, tokat attı. M.S.S., kavgayı ayırmak için gelen 2'si kadın 4 çalışana da saldırırken, bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, cumartesi günü kentte bulunan kargo firması şubesinde meydana geldi. Kumluca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi M.S.S., iddiaya göre, öğle saatlerinde kargo firmasına geldi. M.S.S., kargosunun nerede olduğunu sorgulattığı sırada şube müdürü Sudiye Güney ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce M.S.S, Güney'e yumruk sallayarak, bankoları yıktı. Doktor tarafından saçından çekilerek darbedilen Güney'in arkadaşları, araya girmeye çalıştı. Doktor, 2'si kadın 4 çalışana da saldırdı. Olay sonrası darp raporu alan Güney ve 4 kişi şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.S.S., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Doktorun çalışana saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.