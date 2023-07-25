Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı (3)
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TUTUKLANDISamsun'un Bafra ilçesinde ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne sürerek doktor Ömer Özkan'a silahlı saldırıya kalkışıp gözaltına alınan emekli polis memuru Salim Usta (70), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne sürerek doktor Ömer Özkan'a silahlı saldırıya kalkışıp gözaltına alınan emekli polis memuru Salim Usta (70), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel