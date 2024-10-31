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Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde uzman Dr. Ayşe A.'ya hasta yakını tarafından makas ve su ısıtıcısıyla saldırıldı. Doktor ciddi şekilde yaralanırken, şüpheli kadın tutuklandı.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde görevli uzman Dr. Ayşe A. bir hasta yakını tarafından makas ve su ısıtıcısı ile saldırıya uğradı. Doktorun yaralanması ile sonuçlanan olaydan sonra şüpheli tutuklandı.

Olay, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde 28 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. F.E.S. adlı kadın, bir süre önce çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğine yatışı yapılarak tedavi altına alınan çocuğunun durumuna öğrenmek için Uzman Dr. Ayşe A. ile görüşmek istedi. Daha önce çocuğunun yoğun bakım kliniğinde tedavisi sırasında kolunun kırıldığı ve ilgilenilmediğini iddia eden F.E.S., doktorun odasına girdikten sonra kapıyı kilitledi. Burada doktor ile tartışan kadın makas ve su ısıtıcısıyla saldırdı. Doktorun çığlıkları üzerine gelen özel güvenlik görevlisi kapıyı kırıp olaya müdahale etti. Doktoru, baş, yüz, sırt ve boyundan olmak üzere 12 yerinden yaralayan kadın hastanedeki güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi. Yaralanan Doktor Ayşe A. ise hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Göztepe'de polis merkezinde işlemleri tamamlanan F.E.S., adli kontrol koşulu ile serbest bırakıldı. Ancak, karara itiraz edilmesi üzerine şüpheli tekrar tutuklandı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şiddete Sıfır Tolerans. Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olay sonrası zanlı tutuklanmıştır. Hastanede görevli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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