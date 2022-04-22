DOKTORA ÖĞRENCİLERİ, ÖREN YERLERİNDE DERS İŞLEDİ

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni gezen yerli ve yabancı 50 doktora öğrencisi ders işledi.

Yerli ve yabancı 17 üniversite ve 8 enistitüsü tarafından değişik alanlarda doktora yapan 50 öğrenci Tilmenhöyük Arkeoloji park ve Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde 'Geçmiş sahip çıkmak' dersi işlendi.

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'nde araştırmalar yaparak 31 yıl aradan sonra kurtarma kazılarını yürüten Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin, doktora öğrencilerine, Hitit şehirlerinden biri olan Tilmen Höyük Arkeoloji Parkını ve Yesemek Açık Hava Müzesi'nde kurtarma kazılarıyla ilgili bilgi verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel